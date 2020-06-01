Метро и автобусы Алматы вернулись в прежний режим работы
Также возобновляется работа всех пригородных автобусных маршрутов.
Фото : wfin.kz1 июня 2020, 11:49
С 1 июня общественный транспорт Алматы возвращается в прежний режим, передает zakon.kz.
С 1 июня алматинский общественный транспорт, в том числе и метрополитен, будет работать с 6:00 до 23:00 часов. Также возобновляется работа всех пригородных автобусных маршрутов.
Карантин в городе продолжается, в связи с чем пассажирам нужно строго соблюдать масочный режим и санитарные нормы.
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