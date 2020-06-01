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Грузовик въехал в толпу в Миннеаполисе

Вечирко получил небольшие травмы в стычке с протестующими.

Фото : NBC News1 июня 2020, 11:57

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Водителю грузовика, Богдану Вечирко, предъявили обвинения в нападении. Он находится под стражей без права выхода под залог.

Инцидент произошел на мосту. На видеозаписи, сделанной корреспондентом телеканала, видно, как грузовик на большой скорости ехал в сторону протестующих. Люди на дороге разбежались по сторонам, но когда цистерна остановилась, они бросились к нему. Вечирко получил небольшие травмы в стычке с протестующими.

Никто из протестующих не пострадал. Действия Вечирко охарактеризовали как "провокация толпы мирных демонстрантов".


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