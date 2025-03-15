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Мир

Автомобиль въехал в толпу протестующих в Сербии

автомобиль въехал в толпу протестующих в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 18:14 Фото: pixabay
Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково и сбил трех человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Blic, 50-летний водитель автомобиля BMW сопротивлялся полиции при задержании, но в итоге сдался. Пострадавших при наезде доставили в центр неотложной помощи.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил об отставке из-за протестов, вызванных трагедией и длящихся с ноября прошлого года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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