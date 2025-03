Автомобиль въехал в толпу протестующих в Сербии

Как пишет газета Blic, 50-летний водитель автомобиля BMW сопротивлялся полиции при задержании, но в итоге сдался. Пострадавших при наезде доставили в центр неотложной помощи.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

- A car drove into a crowd of people during a demonstration in Belgrade - Blic

50-year-old driver arrested, he resisted arrest. Three people were provisionally injured.



