В Казахстане ужесточают требования по решеткам на окнах
С начала года был зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон.
Фото : astv.ru1 июня 2020, 12:51
В Казахстане ужесточают требования по наличию решеток на окнах для родителей, воспитывающих маленьких детей. Об этом сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Урал Абдрахманов, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, всего с начала года был зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон.
Комитетом были внесены соответствующие изменения в государственные стандарты по требованию укомплектования открывающих створок специальными устройствами решеточного типа, а также укомплектованию требований по замкам безопасности. Эти меры позволят снизить количество случаев выпадения детей и детских смертей, - сообщил Урал Абдрахманов во время онлайн-конференции на Facebook.
Отметим, в Карагандинской области не так давно четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и скончалась. Это был уже седьмой случай в области.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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