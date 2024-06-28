15 детей выпали из окон в Астане за полгода
Фото: pixabay
С начала года в Астане зарегистрировали 15 фактов выпадения детей из окон, передает Zakon.kz.
Polisia.kz пишет, что в целях предупреждения фактов выпадения детей из окон столичные полицейские на постоянной основе проводят профилактическую работу и предупреждают взрослых о мерах безопасности. Только в этом году из окон астанчан выпало 15 детей.
Тем не менее, в частности, несчастные случаи происходят из-за пренебрежительного отношения родителей к безопасности чада.
"Призываем родителей соблюдать элементарные правила безопасности и не допускать оставления детей надолго без присмотра", – отметили в ведомстве.
Стражи порядка рекомендуют:
- не держите окна открытыми, если ваш ребенок дома;
- никогда не полагайтесь на москитные сетки, дети будут опираться на них и упасть вместе с ними;
- установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ваш ребенок не смог самостоятельно открыть окно;
- расставьте мебель подальше от окна, чтобы ребенок не мог на него залезть.
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова обратилась к родителям из-за участившихся случаев выпадения детей из окон.
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