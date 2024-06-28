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15 детей выпали из окон в Астане за полгода

15 детей астанчан выпали из окон за полгода, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 18:28 Фото: pixabay
С начала года в Астане зарегистрировали 15 фактов выпадения детей из окон, передает Zakon.kz.

Polisia.kz пишет, что в целях предупреждения фактов выпадения детей из окон столичные полицейские на постоянной основе проводят профилактическую работу и предупреждают взрослых о мерах безопасности. Только в этом году из окон астанчан выпало 15 детей.

Тем не менее, в частности, несчастные случаи происходят из-за пренебрежительного отношения родителей к безопасности чада.

"Призываем родителей соблюдать элементарные правила безопасности и не допускать оставления детей надолго без присмотра", – отметили в ведомстве.

Стражи порядка рекомендуют:

  • не держите окна открытыми, если ваш ребенок дома;
  • никогда не полагайтесь на москитные сетки, дети будут опираться на них и упасть вместе с ними;
  • установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ваш ребенок не смог самостоятельно открыть окно;
  • расставьте мебель подальше от окна, чтобы ребенок не мог на него залезть.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова обратилась к родителям из-за участившихся случаев выпадения детей из окон.

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