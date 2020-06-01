Озвучены подробности нападения медведя на человека в Алматинской области

Как выяснилось, мужчину растерзала медведица, охраняя свое потомство.

Стали известны подробности смертельного нападения медведя на человека в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Polisia.kz, трагедия произошла 30 мая 2020 года в 06:25 часов в горах Алакольского района Алматинской области. Медведица напала на мужчину 1979 года рождения, являющегося гражданином Российской Федерации. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР как несчастный случай.

Из показаний свидетелей, погибший являлся уроженцем села Лепсинск, куда он приехал на отдых к родственникам. 28 мая вместе с тремя знакомыми, являющимися между собой братьями, на лошадях, в сопровождении собаки породы “Лайка”, он отправился к речке Лепсы на рыбалку. 30 мая, возвращаясь домой, путники проехали около 6 километров, когда собака, учуяв медвежонка с лаем бросилась в погоню. Подумав, что она преследует барсука, гость на лошади последовал за ней. Забежав в заросли шиповника и деревьев, собака вдруг громко заскулила. Погибший спешился и пошел к ней в заросли на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик. Тут же из зарослей, с хрустом ломая кустарник, выскочила большая медведица, которая напугав лошадей и людей, убежала обратно в лес. В зарослях, друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами, без признаков жизни, у собаки тоже были обнаружены повреждения, но они оказались не опасными, – рассказал подробности начальник Алакольского РОП Куат Оспанов.

Вместе с тем, в полиции предупредили, что в весенний период медведицы, охраняя свое потомство, становятся агрессивными, в связи с чем, всем любителей природы необходимо соблюдать меры предосторожности в местах их возможного обитания. Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет.

Как сообщалось ранее, медведь напал на мужчину в Алматинской области. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!