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Дельтаплан упал на трассу около Капшагая. Подробности и видео падения

Пострадали два человека.

Фото : aeroexpo.com.ru1 июня 2020, 16:01

В Алматинской области на трассе Алматы - Капшагай около старого поста ГАИ накануне вечером упал дельтаплан. В ДЧС региона сообщили подробности ЧП, передает zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что это произошло около 21.00 недалеко от города Капшагая.

При полете на двухместном легком летательном аппарате модели Aeros произошло его падение вблизи а/д Алматы - Усть-Каменогорск, на 82 км (в 20 км от г. Капшагай). Пострадали два человека. Девушка 1996 г.р. была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, ссадинами, состояние средней степени тяжести, - сообщили в ДЧС.

Летевший с ней мужчина отделался шоком, ему оказали помощь на месте, без госпитализации.

По предварительным данным, пострадавшие отдыхали на Капшаге.

видео: @kris_p_brothers_official


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