Дельтаплан с людьми упал в воду на Алаколе

Фото: МЧС РК

25 июля сотрудники МЧС РК спасли двух человек, которые упали в воду на дельтаплане в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

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