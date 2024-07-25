Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дельтаплан с людьми упал в воду на Алаколе

Дельтаплан с людьми упал в воду на Алаколе , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:08 Фото: МЧС РК
25 июля сотрудники МЧС РК спасли двух человек, которые упали в воду на дельтаплане в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
"В Жетысуской области при патрулировании озера Алаколь вблизи села Акши спасателями МЧС Казахстана спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, произошло крушение дельтаплана. Пилот погиб.

Читайте также

Автобус рухнул в воронку: на поверхность подняли тело четвертого погибшего
Автобус рухнул в воронку: на поверхность подняли тело четвертого погибшего
ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: какую помощь окажет правительство семьям погибших
ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: какую помощь окажет правительство семьям погибших
"Стрельба" из свадебного кортежа: в Костанае рассмотрели дело мужчины с пистолетом
"Стрельба" из свадебного кортежа: в Костанае рассмотрели дело мужчины с пистолетом
Диана Абдуллаева
Жетысуская область МЧС РК Алаколь 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: