Дельтаплан с людьми упал в воду на Алаколе
Фото: МЧС РК
25 июля сотрудники МЧС РК спасли двух человек, которые упали в воду на дельтаплане в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
"В Жетысуской области при патрулировании озера Алаколь вблизи села Акши спасателями МЧС Казахстана спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, произошло крушение дельтаплана. Пилот погиб.
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