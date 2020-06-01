Я никому не верю - мама погибшего полицейского обратилась к Президенту
Увидев фотографию Азата Азаматова в соцсетях, моя невестка Динара сразу узнала виновника смерти мужа. Это было не сложно - они работали вместе с ее супругом. И я подтверждаю ее слова.
Мама погибшего в аварии на блокпосте в Алматы полицейского обратилась к казахстанцам. Она подтвердила слова своей невестки и просит наказать виновных, сообщает zakon.kz.
На своей странице в Instagram Жанатгуль Абирова пишет, что в возрасте 26 лет Дастан верно служил своей стране.
Увидев фотографию Азата Азаматова в соцсетях, моя невестка Динара сразу узнала виновника смерти мужа. Это было не сложно - они работали вместе с ее супругом. И я подтверждаю ее слова:
"Я подтверждаю, что преступник все еще работает в полиции, не распространяйте ложную информацию в Интернете, просто скажи правду".
Его отец в разговоре с журналистами сказал, что невестка ничего такого не писала. Но он просто не успел с ней поговорить на эту тему.
Женщина обратилась к главе государства, попросив его взять на контроль расследование.
Я никому не верю. Уважаемый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, я верю, что Вы будете держать на личном контроле это дело, и преступник понесет справедливое наказание, - заключила Жанатгуль Абирова.
25 мая, в Алматинской области пьяный водитель 1992 года рождения наехал на блокпост. На месте скончались двое полицейских. Третий попал в реанимацию.
В полиции заявили, что пьяный водитель служил в органах, но был уволен за халатное отношение к своим обязанностям. Однако его отец в интервью журналистам заявил, что его сын работал в полиции вплоть до аварии. Жена одного из погибших тоже сказала, что подозреваемый был действующим сотрудником органов, однако ее свекр заявил, что такую информацию писала не она.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!