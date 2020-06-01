Ключи для юных новоселов и их родителей вручили в Усть-Каменогорске

По итогам 2020 года в ВКО планируется обеспечить свыше 190 многодетных семей, которые стоят в очереди, арендным жильем.

Сегодня, 1 июня в честь Международного Дня защиты детей аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов вручил ключи от долгожданных квартир многодетным семьям. Всего заветные ключи были получены от 54 квартир, сообщает zakon.kz.

Новоселы получили трех- и двухкомнатные квартиры в новом девятиэтажном доме, который расположен в 19-микрорайоне. Все они предназначены только для многодетных семей. Рядом с домом находится уютная и просторная детская площадка. Недалеко расположены аптеки, магазины, школа и остановки.

Праздник не обошел стороной и маленьких новоселов. Совместно с героями из любимых мультфильмов дети с удовольствием принимали участие в играх и с интересом отгадывали загадки. Герои подарили ребятам массу ярких эмоций и оставили теплые воспоминания о празднике.

Аким области поздравил многодетные семьи и мам с новосельем.

Мне очень приятно в такой замечательный день, а именно День защиты детей, вручать вам ключи. Хочу сказать, что каждая многодетная семья и многодетная мама – это достояние нашей страны. Я благодарю вас за то, что вы есть и за, то, что вы показываете замечательный пример. Чем больше будет семей в Казахстане, тем счастливее мы будем вместе с вами, – сказала Даниал Ахметов.

Одна из многодетных мам, которая сегодня получила ключи от своего семейного уютного гнездышка Татьяна Могилева выразила слова благодарности государству за всестороннюю поддержку.

Я мама пятерых детей. Очень рада, что сегодня получила ключи трехкомнатной квартиры. Ждали мы ее 8 лет. Хочу сказать большое спасибо нашему государству за то, что оно оказывает нам социальную поддержку, заботятся о наших детях и помогает нам в осуществлении наших мечт, – сказала она.

"Стоит отменить, что по итогам 2020 года в Восточно-Казахстанской области планируется обеспечить свыше 190 многодетных семей, которые стоят в очереди, арендным жильем", - говорится в сообщении пресс-службы акима ВКО.

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