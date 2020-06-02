Надыров приступил к обязанностям руководителя горздрава Алматы

До нынешнего назначения он занимал пост вице-министра здравоохранения Казахстана.

Камалжан Надыров, вылечившийся от коронавируса, приступил к обязанностям руководителя Управления здравоохранения Алматы, передает zakon.kz.

13 апреля Камалжан Надыров по поручению главы Минздрава прибыл в Алматы и встречался с врачами ЦГКБ в провизорном центре – в санатории "Коктем", где был выявлен очаг заражения.

22 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что накануне назначенный на должность руководителя Управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров, заразился коронавирусом. В итоге отставка бывшего начальника алматинского Управздрава Тлеухана Абилдаева была приостановлена и он продолжил работать.

19 мая вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова сказала, что Надыров выписался из больницы.

И вот сегодня, 2 июня, стало известно, что он приступил к своим новым обязанностям. До назначения Камалжан Надыров занимал пост вице-министра здравоохранения Казахстана.

Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983 года. Имеет два высших образования: Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова по специальности "лечебное дело", Университет Туран – специальность "экономист". Магистр общественного здравоохранения. Так же окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University The Fuqua School of Business (США), Parkway College (Сингапур).

Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора "Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова".

С 2014 года работал заместителем директора Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения. В 2015-2017 гг. занимал должность директора "Республиканского диагностического центра" (филиал University Medical Center).

С 2017-2019 годы являлся руководителем Управления общественного здравоохранения города Астаны.

В марте 2019 года назначен на должность вице-министра здравоохранения РК.

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