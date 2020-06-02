Почему рост цен на нефть может прекратить укрепление рубля и тенге

Если Банк России в связи с удорожанием нефти прекратит интервенции, рубль начнет слабеть, что повлияет на курс доллара и тенге.

Как рост цен на нефть может повлиять на курс USD/RUB, а следовательно и USD/KZT, и каким образом это может привести к ослаблению российской и казахстанской валюты, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, похоже, что в ожидании новой встречи членов ОПЕК++ рынки настроены позитивно и квоты по сокращению добычи могут сохраниться, в том числе в отношении России. На этом фоне цены на нефть марки Brent продолжают ралли и уже прицелились на уровень 39 USD за баррель.

Вместе с тем, по данным агентства Argus, на прошлой неделе российская марка нефти Urals торговалась к нефти сорта Brent с максимальной за все время наблюдений премией в 2,3-2,8 USD за баррель, и при дальнейшем сокращении поставок Россией нефти в Европу данная тенденция может сохраняться.

В этой связи рубль продолжает демонстрировать заметное укрепление к доллару США вплоть до 69, что при прочих равных условиях также задает динамику укрепления и для курса тенге к американской валюте до целевого диапазона 405-407. Вместе с тем, рублевая цена нефти Urals вернулась к бюджетному уровню. А это значит, что Банк России может прекратить интервенции в виде продаж валюты из Фонда Национального Благосостояния. В таком случае курс USD/RUB, а следовательно и USD/KZT могут скорректироваться в сторону роста, – написал Олжас Тулеуов.

То есть, говоря простым языком, если Банк России прекратит интервенции, рубль начнет слабеть, и курс USD/RUB будет расти. А это повлияет и на рост цены доллара по отношению к тенге.

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