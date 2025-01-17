Почему при росте цен на нефть тенге не укрепляется – ответ главы Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 17 января 2025 года рассказал о взаимосвязи цен на нефть и курса тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему казахстанцы никогда не наблюдают укрепления тенге при росте цен на нефть. Сейчас, пояснили они, цены на "черное" золото остаются высокими.

"Безусловно, цена на нефть, как основы нашего экспорта, мы много чего экспортируем, но 60% экспортной выручки дает нам нефть, поэтому от цен на нефть, безусловно, зависит состояние платежного баланса. Но платежный баланс, к сожалению или к счастью, он состоит из двух частей – экспорта, который наши нефтяники, горнорудчики и так далее обеспечивают, и импорта, то есть любой, кто реализует тот или иной проект, он чаще всего покупает что-то импортное. И вот от этого баланса зависит курс тенге", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, если экспортеры продали много и привнесли на валютный рынок много валютной выручки, а импортеры остались на том же уровне, тогда курс тенге будет крепким.

"Если же экспортеры продали много, но импортеры пришли и попросили "еще больше доллара", тогда цена на нефть, какой бы она ни была, все равно не сможет компенсировать дополнительный спрос на импорт и на доллары. Поэтому упрощать на уровне – цена на нефть высокая, тенге укрепляется, совсем сильное упрощение. Хотя корреляция есть. Помимо этого, Казахстан – открытая экономика, на которую влияют факторы не только внутри самой страны, но и факторы глобальной экономики, экономики соседей. Это вы также понимаете. Поэтому это важный вопрос, но не единственный", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка высказался о возможности возврата фиксированного курса тенге. Вопрос возник на фоне слов президента в недавнем интервью касательно "более управляемого курса тенге".