Отравившиеся в колодце работники "Алматы Су" находятся в коме
Проведены все клинико-диагностические мероприятия.
Фото : profile.ru2 июня 2020, 12:57
1 июня в городскую клиническую больницу №7 были доставлены двое мужчин без сознания. Через сутки их состояние остается крайне тяжелым, сообщает zakon.kz.
При поступлении в реанимационном зале приемного отделения они были осмотрены реаниматологом, травматологами и нейрохирургами.
Проведены все клинико-диагностические мероприятия. Выставлен диагноз – ингаляционное отравление сероводородом тяжелой степени, токсическая энцефалопатия с поражением центральной нервной системы, - отметили в управлении общественного здравоохранения Алматы.
Также сообщили, что на утро 2 июня состояние пациентов остается тяжелым.
Состояние обоих пострадавших расценивается как крайне тяжелое,кома. Госпитализированы в отделение реанимации, на ИВЛ. Состояние пациентов остается тяжелым, на продленном ИВЛ, - уточнили в управлении.
Пострадавших спас работник ЦОНа Алматы по пути на работу.
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