Какие работы проводили отравившиеся работники "Алматы Су"

1 июня в городскую клиническую больницу №7 были доставлены двое мужчин без сознания.

В ГКП "Алматы Су" прокомментировали инцидент с отравившимися в колодце работниками, сообщает zakon.kz.

1 июня в 12-30 Наурызбайском районе, мкр. Калкаман-2, ул. Сабденова около д. 43 контролеры службы сбыта проводили проверку приборов учета холодной воды ряда коммерческих учреждений. По невыясненным обстоятельствам двое сотрудников отравились газовыми парами. В настоящее время находятся в медицинском учреждении. Глубина колодца - 2 м., диаметр – 1,5 м. Госпитализированы к 7 ГКБ, отделение реанимации, - сообщили в ГКП "Алматы Су".

Ведется выяснение обстоятельств случившегося.

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматы, отравившиеся в колодце работники "Алматы Су" находятся в коме. Пострадавших спас работник ЦОНа по пути на работу.

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