183 дерева предложили вырубить в Алматы ради продления БРТ

Обнародованы детали продления линии скоростных автобусных перевозок.

В формате онлайн прошло общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду по проекту продления системы БРТ – скоростных автобусных перевозок с выделенными полосами и специальными остановками (BRT - Bus Rapid Transport), передает zakon.kz.

Линия БРТ в Алматы сейчас проходит из микрорайона Орбита до пересечения улиц Тимирязева – Желтоксан. Но ранее уже сообщалось, что в разработке проект продления скоростной автобусной линии от Тимирязева/Желтоксан по улицам Желтоксан, Толе би, ВОАД и Кульджинскому тракту с возведением депо в восточной части города, южнее Кульджинского тракта вдоль дороги, соединяющей его с Талгарским шоссе.

На разных улицах планируется различное размещение выделенной полосы для БРТ и другого автотранспорта.

По улице Желтоксан на участке от Тимирязенва до Сатпаева линия БРТ пройдет по крайним полосам дороги, а 4 средние полосы будут предназначены для других видов транспорта – легковых машин, грузовиков. По 2 в каждом направлении.

Далее на Желтоксан на участке от Сатпаева до Абая БРТ также будет по краям дороги, зеленая полоса сохранится, а для других видов транспорта организуют 5 полос (2 в северном направлении, 3 в южном).

Улица Желтоксан от Абая до Толе би по-прежнему будет односторонней для обычного транспорта, но линия БРТ будет в обе стороны, по краям дороги.

Далее линия БРТ повернет направо на Толе би, и здесь она пройдет по центру дороги, как на Тимирязева, а другой транспорт будет ездить по краям.

Далее через развязку линия БРТ повернет на север на Восточную объездную автодорогу (ВОАД), и здесь она снова будет по краям проезжей части.

После ВОАД линия БРТ свернет на Кульджинский тракт, где будет конечная остановка с возможностью отстоя для 9 автобусов, а также депо с зоной стоянки на 200 автобусов и другой необходимой инфраструктурой.

Будет оборудовано 39 остановок, места для остановки автобусов, доступность линии БРТ для пассажиров, проектируемая мощность линии БРТ - до 10 тыс. пассажиров в час.

Благодаря линии БРТ, как уже показала практика на Тимирязева и в Орбите, скорость передвижения на общественном транспорте значительно увеличивается, люди могут быстрее доехать на автобусе, чем на личном авто. За счет этого сокращается количество машин и улучшается экология (меньше машин-меньше выхлопов).

Уже сейчас благодаря существующей линии БРТ люди могут с комфортом доезжать из Орбиты до Тимирязева, а с запуском полноценной линии алматинцы и гости города получат возможность очень быстро доезжать из Орбиты, верхней части мегаполиса до восточных границ Алматы в нижней части, и обратно. Предусмотрено в ходе продления линии БРТ сооружение ливневой канализации.

Но есть и грустные новости. Проектом продления БРТ от Желтоксан до Кульджинского тракта предусматривается вырубка 183 деревьев.

В основном, это необходимо для сооружения остановок. Да, мы сохраняем существующие остановки, но нужно увеличить их площадь. Есть снос деревьев в районе депо, там породы не столь ценные, поросль выросшая стихийно. Скажем честно, мы максимально старались снизить вырубку. Но при обустройстве остановок есть длина по нормативам, необходимо соблюдать. Тем не менее, по нормативам где мы, допустим, должны сносить, но даже здесь искали любые возможности, чтобы сохранить по проекту существующие зеленые насаждения. К сожалению, полностью исключить снос деревьев не возможно, - констатировал разработчик экологической части проекта продления БРТ Арман Байказаков.

Горожан поспешил успокоить заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан.

Я хотел бы поделиться опытом строительства БРТ на Тимирязева. По проекту первой очереди также был предусмотрен снос деревьев, но уже когда начали все строить, в ходе реализации только 3-5% деревьев снесли, они были аварийные, а более 95% деревьев сохранили. Сейчас при реализации обязательно будем оптимизировать число сносимых деревьев. Это было главное требование было- свести к минимуму снос деревьев. Проектировщик основывается на топосъемке, а во время реализации получается, что где-то топосъемка неточная, плюс-минус на полметра можно передвинуть остановку, и сохранить дерева. То есть, возможны погрешности самой съемки, возможно на полметра дальше деревья растут, - заявил Абжахан.

Известно, что проектом предусмотрено также обрамление некоторых деревьев, находящихся в непосредственной близости с остановками.

Сроки реализации проекта – 22 месяца, ориентировочная сумма, по данным разработчиков проекта – 12 млрд тенге с учетом строительства депо.

Реализация начнется с 2021 года в случае выделения средств и успешного прохождения экспертиз. Если стартуем в следующем году, на 1,5-2 года строительство продлится. В этом году оставшуюся часть существующей линии БРТ на участке по улице Жандосова от Сулейменова до реки Алматинка 990 м, почти 1 километр, завершим до сентября, - сказал Ернур Абжахан.

Участники онлайн-общественных слушаний по проекту продления БРТ высказали ряд пожеланий. В частности, представитель «Урбан форум» Диас Маратулы предложил сделать одинаковым число полос на улице Толе би, поскольку сейчас на разных отрезках этой улицы число полос для движения отличается.

К тому же, по улице Толе би трассировка БРТ планируется идет по центру проезжей части, и планируется сделать остановки по примеру Тимирязева.

В целом, Толе би расширять не планируется, только на участках, где остановки, как на Тимирязева, - добавил Арман Байказаков.

Участники общественных слушаний высказали ряд других пожеланий, в том числе, изучить, не увеличатся ли выхлопы из-за пробок, связанных с неравномерным количеством полос по улице Толе би для движения обычного транспорта и возможным образованием пробок.

Разработчики и Управление городской мобильности обещали рассмотреть все предложения, по возможности учесть их. Короме того, проект продления БРТ от Желтоксан до Кульджинского тракта должен будет пройти еще госэкспертизу.

Альберт Ахметов

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