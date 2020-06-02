Тренажерные залы и фитнес-центры с 3 июня возобновят работу в Алматы
При условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима.
Фото : storage.myseldon.com2 июня 2020, 16:28
С 3 июня в Алматы заработают спортивные объекты, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Жандарбека Бекшина.
Согласно нему, работа будет возобновлена при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима.
Возобновить работу с 3 июня спортивных объектов для проведения учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей), и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнесклубы, тренажерные залы и др.), - говорится в документе.
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