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Тренажерные залы и фитнес-центры с 3 июня возобновят работу в Алматы

При условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима.

Фото : storage.myseldon.com2 июня 2020, 16:28

С 3 июня в Алматы заработают спортивные объекты, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Жандарбека Бекшина.

Согласно нему, работа будет возобновлена при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарнодезинфекционного режима.

Возобновить работу с 3 июня спортивных объектов для проведения учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей), и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнесклубы, тренажерные залы и др.), - говорится в документе.

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