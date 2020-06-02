В Алматы нашли решение проблемы "колеи" от автобусов на асфальте

Будет изменен состав асфальта.

Год назад мы сообщали, что на участках линии скоростых автобусных перевозок БРТ (Bus Rapid Transport - BRT) появились вмятины, поскольку автобусы и троллейбусы продавливают асфальт. Тогдашний первый замакима Алматы Ерлан Аукенов называл причину, а сейчас, в 2020 году, акимат выработал методику, по которой планирует ликвидировать "колею" в асфальте, передает zakon.kz.

В ходе общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду проекта продления линии БРТ зашла речь о том, что на уже действующей линии БРТ на Тимирязева, а также обычных выделенных полосах для общественного транспорта (по улицам Абая, Гоголя, например) образовались вмятины в асфальте.

Добавки будем применять, по "утвердителям" асфальта. Мы на тех участках (где появились вмятины и ямы - Прим.Авт) отобрали пробы, изучали тему, сейчас внесли изменения в рецептуру асфальто-бетонной смеси. Надеемся, и завод дает гарантию, что найдем правильное техническое решение, - сказал заместитель руководителя Управления городской мобильности Ернур Абжахан.

Также он высказался о возможности покрыть улицы Алматы исключительно бетоном, как на Капчагайской трассе. Замглавы Управления пояснил, что городские дороги будут все-таки асфальтированными, а не забетонированными.

Да, в городской черте сейчас есть бетонное покрытие жесткого типа, на части Капчагайской трассы, которая находится на территории города. Но во время строительства это была республиканская трасса, ее не передали городу до сих пор, - пояснил Абжахан.

Ранее стало известно, во сколько обойдется строительство второй очереди БРТ и экологическая сторона вопроса. Подробнее - по этой ссылке.

Альберт Ахметов

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