Как будут работать пляжи Алаколя в период карантина

С владельцами баз отдыха была проведена работа по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Об открытии летнего туристического сезона в ВКО рассказали замруководителя Управления туризма и внешних связей Инара Бодукова и руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Марат Исмаилов, передает zakon.kz.

Так, сезон будет открываться в три этапа. С 3 июня открываются санатории лечебно-оздоровительного направления. С 6 июня - рекреационные базы отдыха, за исключением Урджарского района. Побережье Алаколя начнет принимать туристов с 13 июня.

Впервые пляжи будут работать в период пандемии коронавируса. В связи с этим с владельцами баз отдыха и туроператорами была проведена масштабная работа по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Риск как был, так и остался. Очень важно, чтобы мы довели все эти требования до владельцев баз отдыха и отдыхающих, - сказал Марат Исмаилов.

Он также объяснил, почему побережье Алаколя открывается для туристов позднее всех.

На первом этапе мы говорим об открытии лечебно-оздоровительных баз. Там меньше риск заражения. Те кто едет на лечение обязательно проходит медосмотр перед поездкой. Полностью обеспечивается медицинский контроль. С 6 июня рекреационные базы отдыха на территории ВКО, за исключением Урджарского района. Дело в том, что во всех других базах отдыха есть возможность зонирования пляжа - отдельные домики с отдельным выходом на пляж. Если говорить о побережье Алаколя - все базы отдыха выходят на одно побережье шириной около двух километров. Все туристы допускаются. Поэтому риск возникновения именно там выше. Кроме того не стоит забывать о площадке для прогулок, где также наблюдается большое скопление людей, - сказал он.

В связи с этим, продолжил Исмаилов, перед открытием Алаколя проводится работа по зонированию и нанесению разметки на пляже - между отдыхающими должна быть дистанция. Медицинский контроль будет осуществляться не только среди туристов, но и среди персонала баз отдыха.

Замруководителя Управления туризма и внешних связей Инара Бодукова отметила, что несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжаются работы по облагораживанию и развитию побережья. Планируется строительство новой линии электропередач и водопровода, строительство современных туалетов, медицинского и полицейского пункта и других инфраструктурных проектов.

Ранее стало известно о запуске поездов до Алаколя. Также до курортной зоны возобновляются авиаполеты.

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