Приговор мужу Ксении Ашигалиевой оставили без изменений
Ранее прокурор просил лишить его свободы.
Приговор мужу певицы Ксении Ашигалиевой, которого оправдали, оставили без изменения, передает корреспондент zakon.kz.
Приговор Алмалинского районного суда Алматы от 13 марта 2020 года в отношении Бауржана Ашигалиева мы оставляем без изменения. Вашу жалобу, адвокат Рахманов и ваше апелляционное ходатайство (оставляем - ред.) тоже без удовлетворения. (...) Нет оснований для пересмотра, - сказал судья Караманов.
13 марта этого года музыканта Бауржана Ашигалиева, обвиняемого в угрозе убийством и незаконном лишении свободы бывшей жены, оправдали. Хотя на прениях прокурор просил для него 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности.
Сегодня, 2 июня, в фонде "Не молчи.kz" cообщили, что Ксения Ашигалиева подала на апелляцию.
Напомним, в прошлом году в сети появилось видеообращение певицы группы Jackpot Ксении Ашигаливой. Девушка обвинила мужа Бауржана Ашигалиева в попытке похищения и убийства. Полиция задержала ее супруга, затем Ашигалиева поместили под домашний арест.
Айтурган Азимжанова
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