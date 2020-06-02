Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Карагандинскую тюрьму пытались пронести наркотики в финиках

Проводится расследование по статье 296 ч.2 УК РК.

Фото : Pixabay2 июня 2020, 18:43

Во время свидания заключенному в Карагандинской области пытались передать запрещенные средства в финиках, передает zakon.kz.

Согласно информации, 01 июня в комнате длительного свидания учреждения АК-159/18 Департамента УИС по Карагандинской области, расположенного в п. Карабас, при досмотре и выдаче посылки осужденному П., от гражданина Г., сотрудникам оперативного отдела, капитаном юстиции Кусановым Максатом, совместно с контролером младшим сержантом в/ч 6505 Сабеновой Анастасией.

В финиках вместо косточек были обнаружены целлофановые свёртки с неизвестным веществом, темно-зеленого цвета растительного происхождения в количестве 31 шт.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование по статье 296 ч.2 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты