Озвучены подробности заражения алматинских диспетчеров скорой помощи

В информационно-оперативном диспетчерском отделе КГП на ПХВ "Службы скорой медицинской помощи" работает 155 сотрудников, из них 17 старших врачей и 138 диспетчеров.

Управление общественного здоровья города прокомментировало ситуацию о заражении сотрудников службы скорой помощи в Алматы, передает zakon.kz.

В информационно-оперативном диспетчерском отделе КГП на ПХВ "Службы скорой медицинской помощи" работает 155 сотрудников, из них 17 старших врачей и 138 диспетчеров.

В рамках профилактического осмотра в информационно-оперативном диспетчерском отделе выявлены 17 подтвержденных случаев COVID-19 среди диспетчеров службы скорой помощи и 4 случая среди старших врачей.

В настоящий момент все заболевшие находятся на лечении, болезнь протекает в легкой форме.

В результате проведения эпидемиологического расследования были выявлены 27 человек из числа близких контактов, которые изолированы.

КГП на ПХВ Служба скорой медицинской помощи работает в штатном режиме.

Для выяснения причинно-следственной связи заражения, в данный момент сотрудниками ДККБТУ города Алматы проводится эпидемиологическое расследование.

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