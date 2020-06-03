Казахстанцы массово страдают болезнями сердца из-за курения

Курить казахстанцы начинают с двенадцати лет.

В Казахстане растет число молодых людей с болезнями сердца, передает zakon.kz.

По информации AstanaTV, ежегодно в больницы с этими проблемами обращаются тысячи человек. Медики уверены, тревожная тенденция возникла из-за пристрастия молодежи к сигаретам. Курить подростки начинают уже с 12 лет.

Специалисты бьют тревогу. Если вовремя не принять меры, вскоре ситуация еще больше усугубиться и число курильщиков вырастет в разы. Члены Национальной Коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма" разработали поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Будет запрещена выкладка табачных изделий в местах продаж. То есть, все виды табачных изделий будут закрыты такими шторками или дверцами. Затем производители этих изделий, включая новые, будут обязаны раскрывать свой состав. Затем мы расширили места, где запрещено курить - детские площадки, подземные переходы, метро, а также в автомобиле, если находится несовершеннолетний в салоне, - заявила лидер национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма".

Разработку активистов полностью поддерживают врачи, которые указывают на погубное влияние на организм.Только в алматинский центр кардиохирургии с сердечными заболеваниями ежегодно поступают несколько тысяч человек. В основном молодежь.

Сердечные заболевания в последние годы часто встречаются у молодых людей. И основная причина этого - пристрастия их к курению, который наносит большой вред организму. Мы в нашем центре ежегодно проверяем 5 тысяч человек и большая часть из них молодежь, жалуются на боли в сердце. Всем всегда рекомендуем бросать курить. И не только сигареты. Курят ведь и кальяны, электронные сигареты, - рассказал завотделением рентгенохирургии кардиологического центра Алматы Оразбек Сахов.

Электронные сигареты по степени вреда теперь тоже приравниваются традиционным. Такое решение вынес мажилис по итогам второго чтения проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Некоторые люди, особенно последние 2 года, ранее которые курили табак, они стали курить электронные сигареты. Даже наши знакомые. Когда у них спрашиваешь - почему, они говорят, чтобы бросить курить. А на самом деле электронные сигареты - айкос, гло и вейпы они даже вреднее, чем обычные сигареты. Потому что там, где-то около 200 различных вредных веществ, химикаты, - утверждает депутат мажилиса Ерсултан Бектурганов.

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