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Наука и технологии

От какой болезни страдает каждый пятый мужчина – исследование

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 23:25 Фото: Zakon.kz
Международная команда ученых выяснили от какой болезни страдает каждый пятый мужчина в возрасте от 15 до 35 лет, сообщает Zakon.kz.

Исследовательская группа, в которой участвовали юноши и мужчины из Канады и США, показали неожиданный результат. Оказалось, что более 21% из всей группы соответствовали критериям вероятного диагноза расстройства пищевого поведения. Работа опубликована в журнале Eating Behaviors (EB).

"По результатам анализа анкет более 1500 респондентов, исследователи выявили, что наиболее распространенным типом была вероятность булимии (5,8%), в то время как анорексия встречалась реже всего (0,34%). Более высокий индекс массы тела был связан с большей вероятностью наличия расстройства", – говорится в публикации.

По словам ученых, эти данные – четкий призыв к действию.

Авторы исследования подчеркивают необходимость создания программ профилактики и лечения, адаптированных под особенности мужского опыта. Стыд, страх осуждения и недостаток поддерживающей терапии часто мешают им обратиться за помощью.

"С учетом высокой распространенности, выявленной в нашем исследовании, важно снизить барьеры на пути к лечению и обеспечить доступ к своевременной и сострадательной помощи для всех, кто сталкивается с расстройствами пищевого поведения", – добавили исследователи.

Работа ученых вносит вклад в переосмысление того, как диагностируются и лечатся расстройства пищевого поведения вне зависимости от пола, призывая к системным изменениям в подходах к этому важному аспекту ментального здоровья.

Ранее психолог объяснила, почему мужчины после 40 лет не хотят вступать в серьезные союзы и рассказала, можно ли изменить эту ситуацию.

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Андрей Дюсупов
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