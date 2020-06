Акции производителей оружия подскочили на фоне протестов в США

Повышение спроса на оружие связывают не только с протестами в США, но и с пандемией коронавируса.

На фоне протестов в США дорожают акции американских производителей оружия, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.



Котировки Smith & Wesson Brands Inc. 2 июня растут на 13,8%, Sturm Ruger & Co. - на 6,2%. Днем ранее они прибавили в цене 15,1% и 9,4% соответственно, опередив индекс S&P 500, который поднялся на 0,4%.





Рынок ожидает роста интереса к огнестрельному оружию и спроса на него в результате того, что сейчас происходит в мире, - отмечает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

По мнению главы Sturm Ruger Кристофера Киллойя, повышение спроса на оружие также может быть связано со вспышкой коронавируса, ограничительными мерами и ростом беспокойства за личную безопасность.Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили города после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мародеры грабят магазины и устраивают беспорядки, есть жертвы.

