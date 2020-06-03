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Акции производителей оружия подскочили на фоне протестов в США

Повышение спроса на оружие связывают не только с протестами в США, но и с пандемией коронавируса.

Фото : EPA/UPG3 июня 2020, 01:12

На фоне протестов в США дорожают акции американских производителей оружия, передает zakon.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Котировки Smith & Wesson Brands Inc. 2 июня растут на 13,8%, Sturm Ruger & Co. - на 6,2%. Днем ранее они прибавили в цене 15,1% и 9,4% соответственно, опередив индекс S&P 500, который поднялся на 0,4%.

Рынок ожидает роста интереса к огнестрельному оружию и спроса на него в результате того, что сейчас происходит в мире, - отмечает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.


По мнению главы Sturm Ruger Кристофера Киллойя, повышение спроса на оружие также может быть связано со вспышкой коронавируса, ограничительными мерами и ростом беспокойства за личную безопасность.

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили города после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мародеры грабят магазины и устраивают беспорядки, есть жертвы.


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