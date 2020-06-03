Президент РК: Создание "зерновой ОПЕК" может оказаться интересной инициативой

При создании подобного картеля нужно учитывать интересы небольших игроков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение о создании "зерновой ОПЕК", сообщает zakon.kz.

По мнению Главы государства, это может благоприятно сказаться на поддержании цен.

Россия и Казахстан входят в 10-ку мировых экспортеров пшеницы, наша доля в мировом экспорте пшеницы составляет 3%. Как известно, решения ОПЕК направлены на сдерживание объемов добычи для достижения благоприятных цен на нефть. Создание "зерновой ОПЕК" может оказаться интересной инициативой, направленной на обеспечение стабильности зернового рынка и координацию ценовой политики на зерно, - отметил Токаев в интервью Комсомольской правде.

При этом Токаев отметил и риски данной инициативы.

Но рынок зерна имеет свою специфику. Сильное виляние на цены оказывают погодные условия и урожайность. Имеются естественные торговые ограничения, связанные с тем, что некоторые страны, включая Казахстан, не имеют прямого выхода к морю, и, соответственно, могут пострадать от введения пороговых цен. При создании подобного картеля нужно учитывать интересы небольших игроков, а также подумать, насколько создание "зернового ОПЕК" соответствует нормам ВТО, - сказал Президент Казахстана.

Он также добавил, что сама концепция, безусловно, заслуживает заинтересованного обсуждения специалистов.

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