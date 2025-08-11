#АЭС в Казахстане
События

Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации

флаги Казахстана и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 16:18 Фото: senate.parlam.kz
11 августа 2025 года на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке китайской инициативы о создании Всемирной организации по развитию ИИ, сообщает Zakon.kz.

Президент сказал, что Китайская Народная Республика инициировала создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ.

"Цель – продвижение многостороннего подхода к управлению ИИ, сокращение цифрового разрыва, развитие этики и устойчивое применение ИИ. Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны", – отметил Токаев.

Кроме того, на совещании он поручил перевести всю цифровую экосистему страны – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Гражданин Китая попал в неприятную ситуацию в аэропорту Алматы: как его спасла полиция
События
16:43, Сегодня
Гражданин Китая попал в неприятную ситуацию в аэропорту Алматы: как его спасла полиция
Акорда показала школьников, которые получили из рук Токаева сертификаты на денежные премии
События
16:31, Сегодня
Акорда показала школьников, которые получили из рук Токаева сертификаты на денежные премии
В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета
События
16:08, Сегодня
В Казахстане простились с офицером, погибшим при крушении военного вертолета
