Президент РК поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации

11 августа 2025 года на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке китайской инициативы о создании Всемирной организации по развитию ИИ, сообщает Zakon.kz.

Президент сказал, что Китайская Народная Республика инициировала создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ.

"Цель – продвижение многостороннего подхода к управлению ИИ, сокращение цифрового разрыва, развитие этики и устойчивое применение ИИ. Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны", – отметил Токаев.

Кроме того, на совещании он поручил перевести всю цифровую экосистему страны – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу.