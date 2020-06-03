Повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане не будет - Токаев
Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам.
Фото : akorda.kz3 июня 2020, 08:59
Повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане не будет. Об этом сказал в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.
Некоторые эксперты "делают прогнозы" о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане.
Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами. Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам, - сказал Токаев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025623-7a7283f4de837413d8e7e07e4158f935
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...