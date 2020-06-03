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Повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане не будет - Токаев 

Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам.

Фото : akorda.kz3 июня 2020, 08:59

Повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане не будет. Об этом сказал в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.

Некоторые эксперты "делают прогнозы" о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане.

Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами. Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам, - сказал Токаев.


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