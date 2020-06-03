Как прошел последний звонок для несовершеннолетних осужденных

Состоялось вручение аттестатов для окончивших школу в стенах исправительных учреждений.

Мы уже рассказывали и показывали, как в алматинских школах прошли последние звонки в условиях карантина. Но не все вспомнят, что наряду с обычными школами последние звонки услышали и учащиеся школ в уголовно-исправительных учреждениях. О том, как это было, в обзоре корреспондента zakon.kz.



В учреждении ЛА-155/6 Департамента уголовно-исправительной системы по Алматы прошло торжественное мероприятие, посвященное окончанию 2019-2020 учебного года. Этот учебный год стал очень сложным для учащихся общеобразовательной школы №3 при Учреждении ЛА-155/6 - привычный учебный процесс нарушил коронавирус.

Школа продолжала работать в дистанционном режиме. Ежедневно ребята получали от учителей учебные задания по предметам, смотрели видеоуроки по телевидению. И вот учебный год подошел к концу, - сообщили в пресс-службе ДУИС по Алматы.

3 июня 2020 года стал праздничным днем в колонии. 15 выпускникам 11-х классов на торжественной линейке вручили аттестаты. Яркие гирлянды, шары, цветы… Лица выпускников взволнованы, настал час прощания…

Прозвучали поздравления от администрации учреждения, учителей, классных руководителей. Преподаватели пожелали выпускникам после освобождения продолжать обучение в средних и высших профессиональных учебных заведениях, получать специальности, развиваться дальше. Завуч Алмазова торжественно вручила аттестаты и почетные грамоты. При этом в аттестате не указывается, что школа находится в местах лишения свободы. А затем ответные слова выпускников. Они поблагодарили школу за полученные знания, рассказывали стихи, пели песни. - сообщили в Департаменте.

В завершении праздника ребята написали на шарах свои мечты, после чего одновременно отпустили разноцветные шары в воздух.

В исправительных учреждениях других регионов также прошли вручения аттестатов закончившим курс обучения. В колонии строго режима ОВ 156/6 Департамента уголовно – исполнительной системы по ВКО приговоренный к 10 годам лишения свободы за разбойное нападение получил аттестат о среднем образовании.

"Я очень рад, спасибо учителям и администрации колонии. За совершенное мною преступление меня осудили к 10 годам строго режима. На тот момент жил в Риддере, учился там в средней школе. Я был не спокойным ребенком и состоял на ювенальном учете. Я часто совершал не хорошие поступки, употреблял спиртные напитки и был в общем хулиганом. Меня затем отправили в специальную школу в Тараз, где я учился с 6 класса по 9 класс. Однажды мы с друзьями совершили разбойное нападение на соседа, зашли к нему домой, завернули его в ковер и ограбили. Мне тогда было 16 лет. За это преступление я получил 10 лет. Так как был несовершеннолетним. вначале отбывал свое наказание в колонии для несовершеннолетних. Затем этапы, вагоны, и я сейчас нахожусь в колонии строгого режима в поселке Половинка Шемонаихинского района. За совершенные преступления я, конечно, раскаиваюсь", - рассказал осужденный.

Безусловно, вручение дипломов и аттестатов - это особенное событие не только для выпускников, но и для педагогов.

Все мы, люди рождаемся как чистый лист бумаги и пишем свою историю сами. Но что бы написать свою историю жизни, нужно же в первую очередь быть образованным с детства. Есть категория людей не получившие образования по своему упущению, по социальным проблемам ,а так же осужденные в возрасте 19-25 лет которые учась в школе не окончив его были осуждены. Сегодня 15 осужденных получили аттестат о среднем образовании, - отметил директор школы Учреждения ОВ 156/6 ДУИС по ВКО Актау Бексолтанов.

Заведующая отделением профессионального колледжа в учреждении ЕЦ-166/18 ДУИС по Акмолинской области Галина Бонар с 2003 года работает с осужденными учреждения максимальной безопасности​ или строгого режима ЕЦ-166/18 Степногорск. Пришла в колонию девчонкой.

30 лет мне было, когда предложили вести теорию "Токарного дела"​ на курсах у осужденных. Отказалась сразу, даже представить себе не могла, я работала тогда с детьми, в колледже. - сказала она.

Начало двухтысячных, производства, как токового нет, специалистов, как следствие тоже… Начинают работу​ Центры по проведению курсов обучения рабочим специальностям, востребованным на рынке труда. Учреждением ЕЦ-166/18 заключен первый​ договор с СПЗ "Шарикоподшипниковый завод" на выполнение токарных работ. Трудозанятость осужденных на тот момент была минимальная, занять армию безработных преступников было просто необходимо.​ Администрация учреждения обратилась за помощью в Индустриально-технический колледж №2 Степногорска. Токарному делу колледж обучал выпускников школ, а здесь, надо было обучать взрослых, преступивших и не один раз, закон.

Директор СПЗ и начальник колонии буквально умоляли Галину: "Ну, кто кроме тебя, с твоим -то характером – справишься". И она действительно справилась …да еще как. Первые трехмесячные курсы прошли успешно, сразу целая группа токарей приступила к труду, в учреждении был открыт токарный цех Степногорского подшипникового завода,​ ​ где осужденные начали точить черновую болванку для подшипников. ​ Далее последовала вторая группа, затем третья.. "Обучать третью группу токарей, ездила​ читать теорию будучи беременной, -вспоминает Галина Васильевна, - а когда родила, был такой период, приходилось выезжать на пару часов, так, начальник колонии отправлял за мной машину, чтобы между кормлениями я​ могла успеть".

В 2005 году в учреждении открыли филиал профессионального колледжа "Индустриально-технический колледж №2 г.", возглавить учебное заведение предложили Галине Бонар.

За 15 лет работы под руководством Галины Васильевны филиал ИТК-2 всегда был впереди. Много лет коллектив филиала бессменно работал, сплоченный и дружный был надежной опорой и поддержкой своему руководителю. На вопрос: - как работается преподавателю женщине в мужской зоне, - Галина Васильевна, помолчав, ответила,- по-разному бывало.. Были и такие моменты, не скрою, когда холодело внутри… записки писали, рисовали портреты . Как-то стала замечать, один из наших студентов не сводит глаз весь урок. Стараюсь делать вид, что не обращаю внимание, но в то же время, понимаете же, что не комфортно в душе, студенты то все "тяжеловесы" - сроки 15-20 лет. Потом, стал сам просится выйти к доске, хотя мы это не особенно практикуем, в основном с места отвечают все, причем выходил, ​ когда я стою у доски, чтобы взять из рук мел, это я поняла тоже потом, или нечаянно прикоснуться к руке. Далее пошли вопросы на уроке, в принципе по учебной тематике, но в течение урока, я не могла тратить столько времени на одно ученика и он стал просить объяснить дополнительно, после уроков. Здесь уже пришлось обратиться в оперативный отдел. Присутствие на занятиях сотрудника оперслужбы, в том числе и на дополнительном, ​ вопрос закрыло.

Это не единичный случай, когда осужденные пытаются найти контакт с педагогами. Половина из всего штата преподавателей в школах и колледжах учреждений УИС – женщины.

Учебные заведения в колониях – это своего рода "островок свободы". Преподаватели не уточняют по какой статье осужден ученик или студент, осужденные часто тянутся к гражданским людям. Кто то видит в них свою маму, сестру, а кто то и другое…

Но есть и другая сторона общения спецконтингента с учителями.

Многие приходят за советом, рассказывают о семье - продолжает Галина Васильевна, - особенно те, кто давно нас знает. ​ Такой был случай, пришел студент, не знает, как быть, я тоже обращала внимание, что не до учебы ему, пустыми глазами смотрит, но тоже, не особо стараюсь сама с вопросами к ним обращаться. А тут сам попросил выслушать, рассказал, что не может дозвониться к жене, ребенок постоянно берет трубку, а ее нет дома. Видно по человеку переживает очень. Поговорила с ним, говорю, что может быть, работает где то еще, а тебя беспокоить не хочет, ведь приехать сюда тоже деньги нужны, а еще дети и т.п. В общем, после разговора легче стало ему, прям как то посветлел, а через несколько дней подошел и благодарить начал, все прояснилось, супруга действительно дополнительно, где то подрабатывает, а он уже был на грани к суициду … ​

Работа педагогического состава в учреждениях УИС не проста, но очень важна и необходима. Администрация учреждений, как никогда стала поддерживать педсостав, считая их своими коллегами.

Преподаватели школы и колледжа оказывают весомую поддержку колонии, во время учебного года заметно сокращается количество нарушений. Заканчивается учебный год, будем провожать преподавателей на летний период ​ и с нетерпением ждать 1 сентября, - сказал начальник учреждения ЕЦ-166/18 Тимур Садвакасов.

Подготовил Альберт Ахметов

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