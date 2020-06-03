Кто подлежит воинскому учету в Казахстане

Воинский учет военнообязанных подразделяется на общий и специальный.

Приказом министра обороны РК от 21 мая 2020 года внесены изменения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников, передает zakon.kz.

Указывается, что воинскому учету подлежат военнообязанные и призывники, за исключением:

- женщин, не имеющих военно-учетной специальности (ВУС);

- лиц, освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с законом "О воинской службе и статусе военнослужащих";

- лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы;

- постоянно проживающих за пределами РК.

Целью воинского учета является определение наличия призывников и военнообязанных в интересах их эффективного использования для обеспечения обороны и безопасности государства.

Продолжительность нахождения граждан на воинском учете определяется в соответствии с законом.

По возрасту военнообязанные делятся на разряды учета:

1) в первом разряде состоят:

офицеры запаса - до 50 лет включительно;

сержанты (старшины), солдаты (матросы) запаса - до 40 лет включительно;

2) во втором разряде состоят:

офицеры запаса - от 51 до 60 лет включительно;

сержанты (старшины), солдаты (матросы) запаса - от 41 до 50 лет включительно.

Военнообязанные женщины состоят на воинском учете во втором разряде:

офицеры запаса - до 45 лет включительно;

сержанты (старшины), солдаты (матросы) запаса - до 35 лет включительно.

Военнослужащие, уволенные с воинской службы и граждане, прибывающие в запасе, имеющие воинские звания "старшина", "главный корабельный старшина", "прапорщик", "мичман", "старший прапорщик", "старший мичман" состоят на воинском учете второго разряда до 50 лет включительно.

Воинский учет военнообязанных подразделяется на общий и специальный.

На общем воинском учете состоят военнообязанные, которые не забронированы за государственными органами и организациями в период мобилизации, военного положения и в военное время.

На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые бронируются за государственными органами и организациями.

Воинский учет военнообязанных и призывников осуществляется по месту их жительства или временного пребывания (на срок свыше трех месяцев) местными органами военного управления (MOBУ) районов (города областного значения). В населенных пунктах, где отсутствуют МОВУ, воинский учет обеспечивают акимы сел, поселков, сельских округов (акимы).

Студенты очной формы обучения состоят на воинском учете в МОВУ по месту нахождения учебного заведения.

Организация и обеспечение воинского учета военнообязанных и призывников осуществляется местными исполнительными органами (областей, городов республиканского значения и столицы, районов, городов областного значения).

Юридические лица, при наличии у них работающих (обучающихся) военнообязанных и призывников, ведут воинский учет в соответствии с настоящими Правилами. Общее руководство за ведением воинского учета юридическими лицами осуществляют МОВУ областей, городов республиканского значения и столицы, районов, городов областного значения.

Для ведения воинского учета местными исполнительными органами (областей, городов республиканского значения и столицы, районов, городов областного значения) выделяются учетные работники из расчета:

- в МОВУ района (города республиканского и областного значения, столицы) - один учетный работник на 2500 военнообязанных и призывников;

- в населенных пунктах, где отсутствуют МОВУ - один учетный работник на 500 военнообязанных и призывников.

Первоначальной постановке на воинский учет в МОВУ района (города областного значения), с января по март текущего года, подлежат граждане РК мужского пола, которым в год приписки к призывному участку исполняется семнадцать лет.

Граждане, признанные медицинской (военно-врачебной) комиссией не годными к воинской службе с исключением с воинского учета, на воинский учет не принимаются.

МОВУ района (города областного значения) снимают с воинского учета следующих граждан:

- призванных на воинскую службу и отправленных в войска;

- зачисленных курсантами в военные и специальные учебные заведения;

- зачисленных на специальный учет органов прокуратуры РК, Министерства внутренних дел РК, Агентства РК по противодействию коррупции, Комитета финансового контроля Министерства финансов РК (правоохранительных органов) и специальных государственных органов;

- осужденных для отбывания наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Военнообязанным и призывникам необходимо:

- явиться в установленное время и место по вызову (повестке) в МОВУ района (города областного значения) или иной орган, осуществляющий воинский учет по месту жительства, имея при себе удостоверение о приписке (военный билет), а также документ, удостоверяющий личность гражданина РК и водительское удостоверение (при его наличии);

- сообщить в течение семи рабочих дней в МОВУ района (города областного значения) или иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии), семейного положения, состояния здоровья (признания инвалидом первой или второй группы), места проживания, образования, места работы и должности;

- при прибытии в населенный пункт (административный район) на новое место жительства или место временного пребывания (на срок свыше трех месяцев), а также в служебные командировки, на учебу, в отпуск или на лечение (на срок свыше трех месяцев), в течении семи рабочих дней обратиться в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz для постановки на воинский учет;

- в случаях утраты (порчи) военного билета, удостоверения о приписке к призывному участку, в течении семи рабочих дней обратиться в Государственную корпорацию или портал для решения вопроса о получении дубликата.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (28 мая).

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