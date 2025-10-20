В Казахстане изменились правила воинского учета

Министр обороны приказом от 13 октября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что воинскому учету подлежат граждане, за исключением:

женщин, не имеющих военно-учетной специальности;

лиц, уволенных с воинской службы в отставку или исключенных с воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в запасе либо признанных не годными к воинской службе с исключением с воинского учета;

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы;

лиц, постоянно проживающих за пределами РК;

сотрудников, а также курсантов и слушателей военных, специальных учебных заведений правоохранительных и специальных государственных органов РК, органов гражданской защиты.

По возрасту военнообязанные делятся на разряды учета:

в первом разряде состоят:

офицерский состав – до 50 лет включительно;

рядовой и сержантский состав – до 40 лет включительно;

во втором разряде состоят:

офицерский состав – от 51 до 60 лет включительно;

рядовой и сержантский состав – от 41 до 50 лет включительно.

Военнообязанные женщины состоят на воинском учете во втором разряде:

офицерский состав – до 45 лет включительно;

рядовой и сержантский состав – до 35 лет включительно.

Указывается, что военнослужащие, уволенные с воинской службы, и граждане, пребывающие в запасе, имеющие воинские звания "старшина", "главный корабельный старшина", "прапорщик", "мичман", "старший прапорщик", "старший мичман", состоят на воинском учете второго разряда до 50 лет включительно.

Также уточняется, что приписка граждан к местным органам военного управления (МОВУ) – это мероприятия воинского учета, проводимые МОВУ для первоначальной постановки граждан на воинский учет.

Приписке к МОВУ подлежат следующие лица:

граждане мужского пола по достижении 17-летнего возраста;

граждане мужского пола, ранее не состоявшие на воинском учете;

лица, принявшие гражданство РК, за исключением лиц, указанных выше (не подлежат воинскому учету. – Авт .)

.) граждане женского пола, имеющие военно-учетную специальность.

Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется посредством взаимодействия информационных систем государственных органов.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что приписка граждан мужского пола по достижении 17-летнего возраста проводится в автоматическом режиме.

В день исполнения гражданину мужского пола семнадцати лет ИС МО РК в автоматическом режиме формирует электронную учетную карточку и получает посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов следующие сведения:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

фамилию, имя и отчество;

дату, место рождения;

место работы (учебы);

о наличии образования;

о составе семьи;

о наличии водительского удостоверения;

о нахождении на территории РК;

о признанных лицами с инвалидностью;

о находящихся на стационарном лечении и состоящих на динамическом наблюдении;

о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства;

о наличии либо отсутствии совершения лицом уголовного правонарушения; в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие;

в отношении которых судом рассматриваются уголовные дела, а также о вступивших в законную силу в их отношении приговорах.

После получения сведений ИС МО РК в электронной учетной карточке устанавливает статус об отношении гражданина к воинской службе "Допризывник" и определяет МОВУ по адресу регистрации постоянного места жительства.

При получении уведомления в ИС МО РК о приписке гражданина мужского пола 17-летнего возраста МОВУ района (города областного значения) проводят соответствующие записи в учетно-алфавитную книгу.

Также добавлено, что постановка на воинский учет к МОВУ района (города областного значения) проводится в соответствии с пунктом 78 данных Правил.

Указывается, что к личным учетно-воинским документам относятся:

военный билет офицера запаса Вооруженных сил РК;

военный билет офицера запаса специальных государственных органов;

военный билет рядового и сержантского составов;

удостоверение об отсрочке от призыва на воинскую службу в период мобилизации, военного положения и в военное время.

К документам основного учета относятся:

личное дело призывника;

учетная карта призывника;

учетная карточка военнообязанного;

личная карточка формы № Т-2;

учетно-послужная карточка (для офицеров);

извещение о зачислении военнообязанного на специальный воинский учет.

Как отмечается, в учетно-алфавитную книгу включаются все призывники, приписанные к МОВУ.

В МОВУ района (города областного значения) все личные дела призывников распределяются по картотекам в следующей последовательности:

приписанных к МОВУ в текущем году (по сельским округам по алфавиту);

подлежащих призыву на срочную воинскую службу, раздельно в марте-июне, сентябре-декабре (по сельским округам по алфавиту);

имеющих отсрочку от призыва (картотека составляется по характеру отсрочек "по семейным обстоятельствам", "для продолжения образования", "по состоянию здоровья", "по другим причинам");

кандидатов для поступления в военные учебные заведения;

специализированная картотека (учет личных дел призывников, предназначенных для комплектования Пограничной службы КНБ РК);

совершивших уголовное правонарушение.

Личные дела в каждой из указанных выше картотек распределяются строго по алфавиту.

Личные дела призывников, признанных по состоянию здоровья негодными к воинской службе в мирное время, ограничено годными в военное время и негодными к воинской службе с исключением с воинского учета, передаются в архив.

В мирное время военные билеты выдаются гражданам:

в МОВУ при призыве на воинскую службу или воинские сборы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования;

военными, специальными учебными заведениями при их зачислении;

МОВУ в соответствии с пунктом 77 Правил:

уволенным с воинской службы либо службы в правоохранительных, специальных государственных органах и выслужившим установленный срок воинской службы;

освобожденным из мест лишения свободы и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных, специальных государственных органах и выслужившим установленный срок воинской службы;

прибывшим из других государств и принявшим гражданство РК, из числа ранее проходивших воинскую (альтернативную) службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах;

восстановленным в воинском звании и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах.

Военным, специальным учебным заведениям бланки военных билетов рядового и сержантского составов выдаются МОВУ по их запросу в количестве, необходимом для обеспечения поступивших граждан.

Военными, специальными учебными заведениями бланки военных билетов рядового и сержантского составов выдаются обучающимся гражданам по ведомости выдачи.

Ведомость выдачи составляется в 2 экземплярах, второй экземпляр, которой с невыданными (испорченными) бланками военных билетов рядового и сержантского составов, направляются в МОВУ не позднее 10 рабочих дней с момента выдачи.

Предусмотрено, что казахстанцам, не проходившим воинской службы, службы в правоохранительных и специальных государственных органах, в целях обеспечения мобилизационной готовности государства военные билеты выдаются в период мобилизации, военного положения и в военное время.

При этом граждане, уволенные из правоохранительных и специальных государственных органов, не достигшие 27-летнего возраста и не выслужившие установленные сроки срочной воинской службы, принимаются на воинский учет призывников по месту жительства и в дальнейшем призываются на срочную воинскую службу на общих основаниях.

Курсанты и кадеты, ранее не проходившие срочную воинскую службу и отчисленные из военных, специальных учебных заведений, не достигшие 26-летнего возраста, направляются для постановки на воинский учет призывников в местные органы военного управления и в установленном порядке призываются на срочную воинскую службу, а лица, указанные в абзаце шестом подпункта 4 пункта 1 статьи 38 Закона, вправе поступить на воинскую службу по контракту.

Как получить военные билет

Для получения государственной услуги "Выдача военнообязанным военных билетов или их дубликатов" услугополучатели подают заявление на выдачу военного билета или его дубликата.

Услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передачу для исполнения ответственному исполнителю.

Рассмотрение исполнителем пакета документов на соответствие требований, подготовка результата государственной услуги на подпись руководителю осуществляется за 2 рабочих дня до истечения срока оказания государственной услуги.

Результатом оказания государственной услуги являются выдача военного билета или их дубликата лицам офицерского, рядового и сержантского составов, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Услугодатель обеспечивает доставку результата оказания государственной услуги в Госкорпорацию "Правительство для граждан" не позднее чем за 1 рабочий день до истечения срока оказания.

При наличии оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении, об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется заранее, но не позднее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

При обращении на портал услугодатель направляет в "личный кабинет" услугополучателя информацию о месте получения результата оказания государственной услуги, подписанную электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через Государственную корпорацию (при обращении на портал, через выбранный услугополучателем филиал Государственной корпорации);

Постановка на учет

Для получения государственной услуги "Постановка на воинский учет военнообязанных и призывников" услугополучатели подают заявление о постановке на воинский учет.

Услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передачу для исполнения ответственному исполнителю.

Рассмотрение исполнителем пакета документов на соответствие требований, подготовка результата государственной услуги на подпись руководителю осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Результатом оказания государственной услуги является уведомление о постановке на воинский учет, в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через портал.

Корректировка сведений осуществляется по аналогичному принципу.

Отмечается, что при отсутствии в МОВУ сведений о прохождении воинской службы, в том числе и в льготный период, направляются запросы в соответствующие государственные органы и организации (архивы), а при необходимости и других государств.

При этом срок оказания государственной услуги продлевается до 90 рабочих дней с последующим уведомлением услугополучателя о продлении срока.

Правила также дополнены пунктом, предусматривающим, что Министерство обороны РК направляет информацию о внесенных изменениях и дополнениях в данные Правила в Единый контакт-центр, НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и МОВУ в течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации.

Приказ вводится в действие с 28 октября 2025 года.