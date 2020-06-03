Газовый баллон взорвался в строящейся школе в Алматы. Подробности пожара

Возгорание определила тепловизионная камера ДЧС Алматы.

Пожар на стройке в Алматы определила тепловизорная камера ДЧС, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, в 13.55 силы и средства ДЧС выехали на сообщение о пожаре в Медеуском районе, по ул. Сағадат Нұрмағамбетова, 150. По прибытию пожарных расчетов произошел взрыв газового баллона, горела крыша строящейся школы.

Поданы пожарные стволы - один на тушение, другой на тушение рядом строящегося здания. Принятыми мерами пожар локализован в 14:14. Снята угроза распространения на соседнее здание. В тушении пожара задействовано 17 человек личного состава, 4 единиц техники. Необходимо отметить, возгорание определила тепловизионная камера ДЧС Алматы, предназначенная для автоматического мониторинга города на появление дыма и огня, - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Площадь пожара составила 700 кв.м.

Там отмечают, что данный проект на стадии внедрения - при фиксации возгорания или дыма, полученные данные передаются в автоматическом режиме в диспетчерскую ДЧС Алматы.

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