В Алматы на некоторые виды деятельности могут снова ввести запрет

При введении послаблений многие нерадивые предприниматели грубо нарушают разработанные для них инструкции по соблюдению норм карантина.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что работу некоторых видов предпринимательской деятельности могут снова запретить в городе, передает zakon.kz.

Жители города отмечают, что несмотря на запрет устраивать банкеты и тои, они видят в заведениях общепита сборы людей по 30-40 человек.

Комментируя данные факты Бекшин сказал, что в таких случаях необходимо обращаться в территориальные акиматы и департаменты Комитета контроля качества товаров и услуг.

При этом он сообщил, что при введении послаблений многие нерадивые предприниматели грубо нарушают разработанные для них инструкции по соблюдению норм карантина.

Мы детально изучим эти виды услуг, будь то общепит, торговля и т.д. Мы будем ставить вопрос о возобновлении в отношении данного вида объектов запрета на деятельность, - сказал Бекшин.

Он уточнил, что карантинные мероприятия продолжаются.

Не только продолжаются но и усиливаются. К примеру на сегодня мы не открываем бассейны, пляжи, торговые объекты в парках и скверах аттракционы. Мы не рассматриваем на сегодня открытие загородных и пришкольных оздоровительных объектов, санаторных учреждений объектов культуры, фудкортов... ... Я думаю что мы рассмотрим и другие вопросы по усилению карантинных мер. Идет регистрация заболеваемости. Если будут продолжаться нарушения, то эта ситуация может привести к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Поэтому мы также рассматриваем вопрос по усилению в дальнейшем карантинных мер, - заключил он.

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