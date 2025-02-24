Запрет на импорт яиц могут снова ввести в Казахстане

В Казахстане рассмотрят вопрос введения запрета на импорт яиц. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

Согласно сообщению ведомства за 24 февраля 2025 года:

"Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства, Союзом птицеводов, отраслевой ассоциацией яичных производителей и Союзом торговых сетей подписан меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары".

Стороны приняли на себя ряд обязательств. Так, Союз птицеводов и ассоциация пообещали обеспечить стабильность отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах.

В свою очередь, Союз торговых сетей пообещал соблюдать предельную торговую наценку и не взимать дополнительные выплаты за реализацию.

"Министерство сельского хозяйства для защиты местных производителей рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с Министерством торговли и интеграции примет контрольные меры по недопущению реализации серого импортированного пищевого яйца, а также обеспечит их изъятие из оборота", – говорится в продолжении.

Напомним, весной 2024 года в Казахстане вводили временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.