Главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня
Этот храм возведен в честь Воскресения Христова и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фото : Tass.ru, Юрий Батурин3 июня 2020, 16:45
В Москве в преддверии парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке "Патриот" будет открыт главный храм Вооруженных сил России, передает zakon.kz.
"Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти", — сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания военного ведомства, пишет eadaily.com.
Главный храм Вооруженных сил и "Дорога памяти" — это посвящение Великой Победе. Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоёвана мирная жизнь, — отметил Шойгу.
Первые фото внутри храма выложил в своем instagram российский актер Юрий Батурин.
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