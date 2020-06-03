Главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня

Этот храм возведен в честь Воскресения Христова и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Москве в преддверии парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в парке "Патриот" будет открыт главный храм Вооруженных сил России, передает zakon.kz.

"Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби будут открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти", — сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания военного ведомства, пишет eadaily.com.

Главный храм Вооруженных сил и "Дорога памяти" — это посвящение Великой Победе. Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоёвана мирная жизнь, — отметил Шойгу.

Первые фото внутри храма выложил в своем instagram российский актер Юрий Батурин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!