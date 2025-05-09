Праздничный салют запустят в Астане 9 мая
Фото: pixabay
В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, сообщает Zakon.kz.
По данным столичного акимата, фейерверки будут запущены 9 мая в 22.00 часов с двух локаций:
- Ботанический сад;
- территория, прилегающая к мосту "Атырау".
Фото: пресс-служба акимата Астаны
На каждой локации будет произведено порядка четырех тыс. выстрелов.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Фейерверк будет организован за счет спонсорских средств.
На 11 дней перекроют в Астане проспект близ парка Жеруйык.
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