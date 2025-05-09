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Общество

Праздничный салют запустят в Астане 9 мая

В Астане 9 мая будет фейерверк, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 07:15 Фото: pixabay
В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, фейерверки будут запущены 9 мая в 22.00 часов с двух локаций:

  • Ботанический сад;
  • территория, прилегающая к мосту "Атырау".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На каждой локации будет произведено порядка четырех тыс. выстрелов.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фейерверк будет организован за счет спонсорских средств.

На 11 дней перекроют в Астане проспект близ парка Жеруйык.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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