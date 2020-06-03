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Контрабандные товары на 126 млн тенге изъяли на таможенном посту

Предполагаемый ущерб по таможенным платежам и налогам составил 84 514 440 тенге.

Фото : таможенный пост "Алтынколь-жол"3 июня 2020, 16:47

На сумму более 126 миллионов тенге контрабандных товаров было выявлено сотрудниками таможенного поста "Алтынколь-жол" ДГД по Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками таможенного поста "Алтынколь-жол" Департамента государственных доходов по Алматинской области, совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области, в ходе осуществления контроля выявили значительную партию контрабандных товаров, следующих из КНР в адрес одной компании из Кыргызстана.

Недобросовестный участник внешне-экономической деятельности из Кыргызстана хотел уйти от уплаты защитной пошлины путем изменения кода товара, так в транзитной декларации был указан код товара 7211, "прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, неплакированный, без гальванического или другого покрытия", которая не облагается защитной пошлиной, - сообщили в ведомстве.

Но в ходе таможенного досмотра был выявлен товар: "прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием", код товара 7210, подтверждено заключением таможенной экспертизы. Дополнительная защитная пошлина составляет 20,2%.

Предварительная таможенная стоимость задержанных товаров составила 126 323 564 тенге. Предполагаемый ущерб по таможенным платежам и налогам составил 84 514 440 тенге.

По данному факту проводятся необходимые мероприятия, по результатам которых в отношении причастных к правонарушению лиц будут приняты меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.


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