В Туркестанской области спасли детей, которых несло течение

Дети плыли по течению канала и не смогли выбраться на берег.

В Отрарском районе Туркестанской области 3 июня двое детей 2006 и 2009 года рождения без присмотра взрослых решили искупаться в бетонном канале. Родители, обнаружившие вещи, не смогли найти детей и обратились на пульт связи УКС ДЧС Туркестанской области, передает zakon.kz.

На место происшествия выехали 2 сотрудника ДЧС. Дети плыли по течению канала и не смогли выбраться на берег. В процессе поиска в 13-05 часов детей целыми и невредимыми вытащил из воды капитан гражданской защиты Кемелханов М. На момент спасения дети были немного испуганы, и их доставили к родителям, - рассказали в ДЧС области.

Для детей и их родителей проведена разъяснительная работа по мерам безопасности на водоемах. Сотрудники ДЧС отметили, что каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как каналы, обложенные бетонными плитами или камнями, обрастают мхом, становятся скользкими. Из такого канала выбраться трудно.

Даже тренированный пловец, купаясь в канале, подвергает свою жизнь опасности. Перед купанием необходимо обследовать водоем, место, выбранное для купания должно находиться на песчаном берегу и иметь удобный спуск к воде, убедиться в том, что выбранном для купания месте, отсутствуют коряги, дно имеет постепенный уклон без ям и уступов. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи, - отметили в ДЧС.

Основными причинами гибели людей на водоемах являются: купание в неустановленных местах, дети, оставленные вблизи водных потоков без присмотра родителей.

Департамент по ЧС Туркестанской области напоминает взрослым не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей, не отпускать их одних на водоемы.

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