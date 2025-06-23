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События

В Туркестанской области открыли модульный лагерь для детей

дети, лагерь, Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 16:01 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В Толебийском районе Туркестанской области открылся модульный лагерь для летнего оздоровления детей. Новый комплекс, включающий 14 объектов, рассчитан на 7 смен и более 2 тысяч детей, которые смогут отдохнуть здесь в течение лета.

Лагерь при детском доме семейного типа "Төлеби нұры" уже принял первую смену – более 300 школьников из Казыгуртского района. Все они – дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На торжественном открытии и церемонии присутствовал заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев, который поздравил участников мероприятия:

"Летние каникулы – это особое время радости и вдохновения для детей. Открытие лагеря – инвестиция в будущее. Новый модульный лагерь направлен на всестороннее развитие молодого поколения и эффективную организацию досуга. Это проект, реализуемый с эффективным использованием государственных средств. В области строятся 52 модульных лагеря на базе 5 государственных объектов, благодаря которым появится более 7500 дополнительных мест. Аким области Нуралхан Оралбайулы оказал полную поддержку проекту. На этой неделе лагерь "Балдәурен" в Сарыагашском районе уже принял 487 детей. С самого начала мы контролировали строительство сезонных объектов, чтобы обеспечить качество. Сегодня мы видим счастливые лица наших подростков. Наша общая цель – создать для них безопасную и радостную среду. Призываю всех к добросовестному выполнению этой важной задачи. Благодарим организаторов, родителей и воспитателей! Желаем детям яркого настроения и незабываемых впечатлений!"

На мероприятии также присутствовали заместитель руководителя областного Управления образования Ж. Нурпейисов, заместитель акима Казыгуртского района М. Аширбаев, руководитель аппарата акима Толебийского района А. Омиртай и исполняющая обязанности начальника районного отдела образования Г. Абилкасова. Ветераны двух районов поблагодарили организаторов проекта и благословили их начинания.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Лагерь "Төлеби нұры" включает 14 модульных зданий, столовую, бассейн, отдельные санитарные и душевые зоны для мальчиков и девочек, а также палатки. В каждом модуле предусмотрены спальные места для 20 детей. Все помещения оборудованы новой мебелью. Организовано пятиразовое питание, обеспечена безопасность, составлены ежедневные программы, проводятся игры, конкурсы, интеллектуальные и культурные мероприятия.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Летний лагерь – это не просто место отдыха, но и среда, где развиваются творческие способности, укрепляется дружба, раскрываются новые таланты и интересы. Здесь воспитываются социальное равенство, патриотизм, лидерские качества, прививается здоровый образ жизни и национальные ценности. Лагерь также защищает детей от уличной опасности и преступности.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Отметим, что в Туркестанской области этим летом более 43 тысяч детей отдохнут в оздоровительных лагерях. Работают 10 государственных и 24 частных лагеря. Более 300 тысяч школьников охвачены школьными лагерями, экскурсиями и познавательными мероприятиями. Совместная организация с ответственными управлениями продолжается.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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