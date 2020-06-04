В Алматы 60 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

Половина из них уже выздоровела.

С тех пор, как в Казахстане выявили первого заболевшего коронавирусом, в скорой Алматы заразились 60 сотрудников. Это фельдшеры, диспетчеры, санитары и водители, сообщил исполняющий обязанности директора "Скорой помощи" Азамат Аменов, передает корреспондент zakon.kz.

Из 60 человек, которые заразились COVID-19, половина уже выздоровела и продолжает работать. Из остальных 30 заболевших половина госпитализирована, половина находится на домашнем карантине.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известно, как сотрудники "Скорой помощи" заразились.

Аменов также подтвердил, что один из заразившихся, который работал водителем скорой, скончался. Но не от коронавируса. Мужчину готовили к выписке и прямо перед этим у него случилась тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее сообщалось, что 17 диспетчеров скорой заболели коронавирусом.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане - 12067 человек. Из них вылечились 6240 человек, скончались 48 граждан.

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