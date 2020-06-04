Полицейский в Актобе взял взятку сигаретами
Задержание не применялось в связи с полным признанием вины.
Фото : newstracker.ru4 июня 2020, 12:51
Инспектора полиции в Актобе подозревают в получении 2 блоков сигарет за пропуск через блокпост, сообщает zakon.kz.
Полицейский 30 мая получил взятку в виде 2 блоков сигарет Parliament стоимостью 10 800 тенге от водителя. Мужчина хотел беспрепятственно проехать без специального пропуска через блокпост "Магистраль №4", - отметили в пресс-службе антикоррупционного ведомства области.
Задержание не применялось в связи с полным признанием вины.
Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.
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