Полицейский в Актобе взял взятку сигаретами

Задержание не применялось в связи с полным признанием вины.

Инспектора полиции в Актобе подозревают в получении 2 блоков сигарет за пропуск через блокпост, сообщает zakon.kz.

Полицейский 30 мая получил взятку в виде 2 блоков сигарет Parliament стоимостью 10 800 тенге от водителя. Мужчина хотел беспрепятственно проехать без специального пропуска через блокпост "Магистраль №4", - отметили в пресс-службе антикоррупционного ведомства области.

Задержание не применялось в связи с полным признанием вины.

Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

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