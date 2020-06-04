Новый учебный год начнется в стенах школ

Но тем не менее, мы должны подготовиться и к другому сценарию.

МОН РК, управления образования и педагоги используют летние каникулы, чтобы усовершенствовать процесс дистанционного обучения. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что чиновники и педагогические коллективы очень быстро смогли приспособиться к новым условиям. И несмотря на достаточное количество проблем, учебный процесс не был остановлен.

Кроме того, министр выразил большую благодарность родителям, на которых лег «большой груз ответственности» и «много работы».

Конечно, мы понимаем, что в реальности дистанционное обучение должно быть несколько другим, поэтому стоит задача учесть все эти уроки, проблемные моменты, мы их знаем, мы их видим. Это вопросы киберпедагогики, и нельзя думать о том, что дистанционное обучение - это когда мы просто классную урочную систему со всеми его плюсами и минусами включаем в стрим, в зум и это называем дистанционным обучением. Абсолютно это неверное понимание. Стоит задача по тому, чтобы мы провели работу по методике преподавания, педагогическим технологиям в режиме дистанционного обучения, по нормативному регулированию, по тому, как оценивать в этой системе, - поделился министр.

Он также отметил, что по итогам дистанционной работы появилось много вопросов педагогического и технического характера, а потому было принято решение использовать летний период для решения этих вопросов.

Конечно, мы надеемся, что ситуация с карантином и коронавирусной инфекцией будет улучшена, и в начале следующего года мы все-таки начнем учебу в стенах школ, но тем не менее, мы должны подготовиться и к другому сценарию. В связи с этим в летний период и педагоги, и министерство образования, и управления должны будут необходимые меры предпринять, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!