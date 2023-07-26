500 школьников ЗКО не смогут начать учебный год в стенах своей школы

Затянувшийся ремонт учебных заведений в Западно-Казахстанской области привел к тому, что полтысячи школьников начнут следующий год вне стен родных школ, сообщает Zakon.kz.

Ученики школ поселков Базартобе и Роздольное не смогут сесть за парты в собственных классах, ремонт в учебных заведениях затянулся. Начнут учебный год сельские дети в зданиях Дома культуры и акимата. Три школы в регионе ремонтируют не первый год, передает 24kz.





"На текущий год были переведены 6 школ, из которых 3 объекта образования, получается, на 1 сентября будут у нас готовы. И остальные 3 объекта образования под риском. То есть завершение работ возможно затянется до конца текущего года. В связи с тем, что работы отстают от графика. Рабочие отсутствуют на объекте". Клара Мендигалиева, заместитель руководителя Управления образования ЗКО

Одной из таких школ стала гимназия №8, что в центре Уральска. Там ремонт начали делать еще в 2019 году, но не закончили до сих пор. За это время сменились подрядчики, но открытие школы так и не приблизилось. Дети продолжают учиться в трех других школах.

Кроме того, в капитальном ремонте нуждаются ещё 79 объектов образования. На 28 из них подготовлена проектно-сметная документация. Модернизация этих учебных заведений обойдется государственной казне в 16 миллиардов тенге.

24 июля родители учеников единственной художественной школы Талдыкоргана бьют тревогу. Их дети могут остаться без любимого хобби, поскольку учебное заведение хотят закрыть. Дети и родители провели акцию протеста.

