Влиятельнейшей бизнесмен Казахстана освобожден от уголовной ответственности

Ранее он был осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Экс-генерального директора ТОО "Иволга-Холдинг" Василия Розинова освободили от уголовной ответственности, сообщает zakon.kz.

Судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда пересмотрен по апелляционному ходатайству прокурора, по апелляционным жалобам потерпевшей стороны и стороны защиты приговор суда №2 города Костаная от 2 марта 2020 года, которым генеральный директор ТОО "Иволга-Холдинг" Розинов Василий был осужден по ст.195 ч.4 п.2 УК РК к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы за умышленное причинение международной финансовой организации "Евразийский Банк Развития" (ЕАБР) имущественного ущерба в крупном размере, - отметили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Как установил и изложил в описательно-мотивировочной части приговора суд, вина осужденного Розинова В.С. заключается в том, что при получении банковского кредита в международной финансовой организации он предоставил в ЕАБР заведомо ложные сведения о залоговом имуществе, а также неполные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита, в результате чего причинил потерпевшей стороне крупный ущерб.

Между тем, противоправные действия Розинова подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст.194 ч.1 УК РК (в редакции 1997 года) как незаконное получение кредита.

С учетом того, что преступление, предусмотренное ст.194 ч.1 УК РК (в редакции 1997 года), Розиновым было совершено в период 2011-2013 годов и относится к категории небольшой тяжести, а также прошло более 7 лет с момента его совершения, судебная коллегия освободила осужденного на основании ст.71 УК РК от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

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