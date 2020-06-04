В Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки
В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, град.
Фото : kazlenta.kz4 июня 2020, 16:01
В Восточно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", 5 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.
В Семее - гроза, град. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.
Ночью 6-7 июня в области ожидаются местами на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
Вероятность шторма 80-90%.
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