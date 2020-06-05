Билл Гейтс прокомментировал теории о глобальном чипировании

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации.

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико, - приводит издание Business Insider слова Гейтса на встрече с журналистами.

Он также сообщил о новом фонде, задача которого заключается в приобретении вакцины от коронавируса для бедных государств.

По мнению Гейтса, первыми вакцину должны получить медики из стран, где эпидемия продолжается, а после них — сотрудники правоохранительных органов и службы экстренного реагирования.

И когда они будут защищены, после этого можно перейти к остальным людям <...> Это нужно делать в мировом масштабе, — добавил миллиардер.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.

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