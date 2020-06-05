Казахстанских актеров чуть не застрелили полицейские в США

Санжар Мади и Максим Акбаров испытали шок.

Казахстанский актер Санжар Мади в своем Instagram рассказал историю о том, как его вместе с коллегой и соотечественником Максом Акбаровым чуть не застрелили американские полицейские в 2011 году, передает zakon.kz.

В то время Санжар Мади и Макс Акбаров только поступили в Нью-Йоркскую киноакадемию в Лос-Анджелесе на режиссуру кино. Санжар поведал, что встрече с американскими полицейскими предшествовало знакомство с расписанием занятий.

Нам выдали пленочную видео камеру Arriflex 16mm, свет и штатив. Мы умудрились взять старенький кабриолет в аренду и поехали за реквизитом для съемок. Завернув в какой-то из поворотов, за нами пристроился полицейский джип. Через секунду они включили проблесковые маяки. Я машинально съехал на обочину. Из полицейской машины вышли два офицера. Один стоял сзади, у багажника нашего авто, второй возле моей водительского двери, - написал актер.

Санжар Мади напомнил, что в том же году, несколько месяцев ранее, в Портсмуте, штат Нью Гемпшир, был застрелен карагандинец Кирилл Денякин - полицейский всадил 11 пуль в безоружного студента. .

Офицер попросил наши документы на машину и права. По ходу дела, выяснилось, что у машины просрочен тех осмотр. Плюс ко всему, на наших правах, видимо, по международным стандартам, единственная иностранная надпись и та была на французском языке. Офицер сначала спросил, не французы ли мы, узнав, что из Казахстана, спросил, знаем ли мы Бората. Проверив документы, приказал открыть багажник. По каким-то причинам, кнопка открытия не сработала и я, по простоте душевной, решил выйти из машины и открыть его сам. Это было ошибкой. Оба офицера выхватили свои револьверы и направили их на нас. Учитывая, что это был кабриолет, то промахнуться у них шансов, точно, не было. Жизнь одной кинолентой пролетела перед моими глазами. Спина облилась ледяным потом. Я чувствовал, что бледнею, хотя сам этого не видел. Второму офицеру он приказал смотреть за нами, а сам пошел проверять багажник. Слава Богу, там была камера и свет, а не что-нибудь, что могло спровоцировать их. Уже опустив оружие, он удостоверился, что мы студенты и молча отпустил нас, сказав до этого, что мы проехали знак Стоп, - написал Санжар Мади.

После той встречи он с Акбаровым еще 40 минут сидели в машине в полной тишине.

"Анализируя сейчас эту ситуацию, понимаю, что нам крупно повезло, ведь, если бы что-то пошло не так, вряд ли кто-то добился бы правосудия", - констатировал актер.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как задерживавшие его полицейские применили против него удушающий прием. В Миннесоте и во многих других штатах начались массовые уличные протесты и беспорядки. Четверо участвовавших в задержании Флойда сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. Примерно в 40 городах США введен комендантский час.

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