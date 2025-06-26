Известный актер оправдался за высокомерие и рассмешил казахстанцев
Фото: Instagram/sanjar.madi
Известный казахстанский актер и режиссер Санжар Мади ответил на обвинения в высокомерии и "звездной болезни", сообщает Zakon.kz.
26 июня он опубликовал в Instagram видео из автобуса.
"Мне часто пишут, что я высокомерный, зазвездился. Ну вот, видите, я еду в автобусе, в общественном транспорте, так же как и все вы. Так что, друзья, не надо мне такое писать", – сказал актер и повернул камеру в окно, после чего стало понятно, что он едет в автобусе по аэропорту к самолету.
Саркастичный ролик рассмешил подписчиков Мади, которые оставили в комментариях множество смайликов, изображающих смех.
- Обожаю.
- Ржу.
- Убил, брат.
- Аль-Фараби? Судя по тачкам из окна маршрутки.
- Вот бы всем так оправдываться.
24 июня казахстанский исполнитель Jazzdauren (Жандаурен Аблаев), покоривший сердца миллионов песней "Дарите женщинам цветы", порадовал своих поклонников анонсом новой песни.
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