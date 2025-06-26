#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.5
601.62
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.5
601.62
6.61
Культура и шоу-бизнес

Известный актер оправдался за высокомерие и рассмешил казахстанцев

казахстанский актер и режиссер Санжар Мади, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 13:10 Фото: Instagram/sanjar.madi
Известный казахстанский актер и режиссер Санжар Мади ответил на обвинения в высокомерии и "звездной болезни", сообщает Zakon.kz.

26 июня он опубликовал в Instagram видео из автобуса.

"Мне часто пишут, что я высокомерный, зазвездился. Ну вот, видите, я еду в автобусе, в общественном транспорте, так же как и все вы. Так что, друзья, не надо мне такое писать", – сказал актер и повернул камеру в окно, после чего стало понятно, что он едет в автобусе по аэропорту к самолету.

Саркастичный ролик рассмешил подписчиков Мади, которые оставили в комментариях множество смайликов, изображающих смех.

  • Обожаю.
  • Ржу.
  • Убил, брат.
  • Аль-Фараби? Судя по тачкам из окна маршрутки.
  • Вот бы всем так оправдываться.

24 июня казахстанский исполнитель Jazzdauren (Жандаурен Аблаев), покоривший сердца миллионов песней "Дарите женщинам цветы", порадовал своих поклонников анонсом новой песни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Беркут и Аиша раскрыли имя дочери и показали, как прошел ее первый важный праздник
Культура и шоу-бизнес
14:29, Сегодня
Беркут и Аиша раскрыли имя дочери и показали, как прошел ее первый важный праздник
Наталья Подольская после роскошной свадьбы улетела на отдых без Владимира Преснякова
Культура и шоу-бизнес
13:25, Сегодня
Наталья Подольская после роскошной свадьбы улетела на отдых без Владимира Преснякова
Кино без границ: MEGOGO делает фильмы с жестовым переводом доступными для казахстанцев
Культура и шоу-бизнес
12:10, Сегодня
Кино без границ: MEGOGO делает фильмы с жестовым переводом доступными для казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: