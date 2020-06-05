Заживо подожгли собаку: парни задержаны в Алматинской области

Стали известны мотивы живодеров.

В поселке Кабанбай Алакольского района Алматинской области двое парней подожгли собаку. Полицейские сообщили, что провели розыск живодеров и задержали их, передает zakon.kz.

Информация о жутком издевательстве над собакой появилась в социальных сетях и полицейские отреагировали на эти сообщения.

В полиции сообщили, что незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия. По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних жителей вышеуказанного населенного пункта. Это – гражданин Ш., 2004 года рождения и гражданин Д., 2005 года рождения.

Их личности были установлены в первые часы проведения первоначальных следственных мероприятий. Свою вину юноши признали полностью и уточнили, что жестокое преступление совершили забавы ради. Это вопиющий факт, за которое предусмотрена уголовная ответственность, – сообщил начальник отдела полиции Алакольского района Алматинской области Куат Оспанов.

Добавим, что уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей 316 части 2 УК РК, следствие продолжается.

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