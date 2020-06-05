За мошенничество и подстрекательство к даче взятке осудили полицейского

Сотрудник полиции решил использовать полученные сведения в своих корыстных целях.

В сервисном центре "Antıkor ortalyǵy" руководитель Департамента Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин в онлайн формате провел совещание с коллективом Департамента полиции. На встрече рассмотрено представление по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела полиции одного из районов области, передает zakon.kz.

21 апреля, т.е. в период действия режима чрезвычайного положения, подозреваемый лично получил денежные средства в сумме 1,3 млн тенге от директора коммерческой организации за беспрепятственное передвижение по территории района вопреки установленному запрету в условиях ЧП, его самого и сопровождаемых им иностранных граждан, прибывших для закупа зерновых культур, - рассказали в Антикоррупционной службе.

4 июня судом первой инстанции подозреваемый признан виновным по факту мошенничества в крупном размере, а также в подстрекательстве к даче взятки должностному лицу с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Из материалов дела известно, что он, используя служебное положение, узнав о принятых судом района решениях об освобождении иностранных граждан, названный сотрудник полиции решил использовать полученные сведения в своих корыстных целях.

"Для достижения запланированного преступного умысла, он вводя в заблуждение предпринимателя, потребовал за освобождение иностранцев 300 тыс. тенге. На указанные требования последний, имея коммерческий интерес от сотрудничества с данными иностранными гражданами, был вынужден согласится. В этом же разговоре предприниматель поинтересовался о возможности последующего беспрепятственного передвижения иностранных граждан и других его партнеров в коммерческих целях по территории района СКО. Подозреваемый ввел в заблуждение коммерсанта относительно своих полномочий, пообещав покровительство в беспрепятственном передвижение по территории района за вознаграждение в сумме 1 млн. тенге, которое с его слов предназначалось ему и его непосредственному руководителю. Таким образом, одновременно подстрекая к даче взятки начальнику отдела", - рассказал руководитель Департамента по противодействию коррупции по СКО Ернар Баянгазин.

В антикоррупционной службе озабочены, что коррупционное преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в районном отделе полиции, который в пределах своей компетенции сам обязан вести борьбу с коррупцией.

В этой связи вынесены рекомендации в части привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя отдела и других лиц за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками, а также инициировать прохождение тестирования в рамках аттестации на предмет определения личностных качеств сотрудника полиции.

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